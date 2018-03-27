دبي.. جنة عشاق الطعام!

دبي.. جنة عشاق الطعام!

سياحة وسفر
آخر تحديث منذ24 دقيقة.
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في دبي أكثر من 5 آلاف مطعم.

(CNN)—مع وجود أكثر من 200 جنسية، يتنوع مشهد الطعام في دبي مثل تنوع سكانها إذ تعد جنة لعشاق الطعام.