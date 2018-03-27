(CNN)—مع وجود أكثر من 200 جنسية، يتنوع مشهد الطعام في دبي مثل تنوع سكانها إذ تعد جنة لعشاق الطعام.
دبي.. جنة عشاق الطعام!
دبي.. جنة عشاق الطعام!
سياحة وسفر
آخر تحديث منذ24 دقيقة.
0:59
في دبي أكثر من 5 آلاف مطعم.
في دبي أكثر من 5 آلاف مطعم.
(CNN)—مع وجود أكثر من 200 جنسية، يتنوع مشهد الطعام في دبي مثل تنوع سكانها إذ تعد جنة لعشاق الطعام.
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