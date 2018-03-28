شاهد انشقاق هذه الباخرة إلى نصفين

شاهد انشقاق هذه الباخرة إلى نصفين

سياحة وسفر
آخر تحديث الأربعاء, 28 مارس/آذار 2018; 02:59 (GMT +0400).
سفنغرائبرفاهية
1:22

شاهد كيف شقوا هذه الباخرة إلى نصفين.

(CNN) -- كانت شركة الرحلات البحرية "سيلفر سي" تريد سفينة أكبر … لذا أخذوا سفينة وشقوها إلى نصفين، وبنوا ملحقاً طوله 50 قدماً ليكون في المنتصف، بكل بساطة.

سفنغرائبرفاهية