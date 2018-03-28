(CNN) -- كانت شركة الرحلات البحرية "سيلفر سي" تريد سفينة أكبر … لذا أخذوا سفينة وشقوها إلى نصفين، وبنوا ملحقاً طوله 50 قدماً ليكون في المنتصف، بكل بساطة.
شاهد انشقاق هذه الباخرة إلى نصفين
شاهد انشقاق هذه الباخرة إلى نصفين
سياحة وسفر
آخر تحديث الأربعاء, 28 مارس/آذار 2018; 02:59 (GMT +0400).
1:22
شاهد كيف شقوا هذه الباخرة إلى نصفين.
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