شاهد انشقاق هذه الباخرة إلى نصفين

(CNN) -- كانت شركة الرحلات البحرية "سيلفر سي" تريد سفينة أكبر … لذا أخذوا سفينة وشقوها إلى نصفين، وبنوا ملحقاً طوله 50 قدماً ليكون في المنتصف، بكل بساطة.