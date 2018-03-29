(CNN)-- اكتشف باحثون في أستراليا رفات مومياء في تابوت يبلغ عمره 2500 عام، وكشفوا عن وجود عظام وضمادات وأدوات أخرى داخله.
شاهد.. اكتشاف مومياء مصرية بأستراليا عمرها 2500 عام
اكتشاف مومياء مصرية بأستراليا عمرها 2500 عام
منوعات
آخر تحديث منذ ساعتين و59 دقيقة.
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التابوت لم يفتح منذ 175 عاماً، بعدما كان يعتقد أن عصابة سرقت المومياء بداخله.
(CNN)-- اكتشف باحثون في أستراليا رفات مومياء في تابوت يبلغ عمره 2500 عام، وكشفوا عن وجود عظام وضمادات وأدوات أخرى داخله.
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