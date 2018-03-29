شاهد.. اكتشاف مومياء مصرية بأستراليا عمرها 2500 عام

اكتشاف مومياء مصرية بأستراليا عمرها 2500 عام

منوعات
آخر تحديث منذ ساعتين و59 دقيقة.
مصرالفراعنةفراعنةاستراليااكتشافات
0:51

التابوت لم يفتح منذ 175 عاماً، بعدما كان يعتقد أن عصابة سرقت المومياء بداخله.

(CNN)-- اكتشف باحثون في أستراليا رفات مومياء في تابوت يبلغ عمره 2500 عام، وكشفوا عن وجود عظام وضمادات وأدوات أخرى داخله.
 

مصرالفراعنةفراعنةاستراليااكتشافاتآثار