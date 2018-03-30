فهد يفاجئ سياحا في تنزانيا.. شاهد ماذا حدث!

فهد يفاجئ سياحا في تنزانيا.. شاهد ماذا حدث!

منوعات
آخر تحديث منذ ساعة و29 دقيقة.
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المواجهة كانت خلال رحلة سفاري، في منطقة سيرينغيتي بتنزانيا

(CNN)—قفز فهد بشكل مفاجئ إلى داخل سيارة تقل سياحا خلال رحلة سفاري، في تنزانيا، ولحسن الحظ لم يصب أحد منهم بأذى.

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