(CNN)—قفز فهد بشكل مفاجئ إلى داخل سيارة تقل سياحا خلال رحلة سفاري، في تنزانيا، ولحسن الحظ لم يصب أحد منهم بأذى.
فهد يفاجئ سياحا في تنزانيا.. شاهد ماذا حدث!
فهد يفاجئ سياحا في تنزانيا.. شاهد ماذا حدث!
منوعات
آخر تحديث منذ ساعة و29 دقيقة.
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المواجهة كانت خلال رحلة سفاري، في منطقة سيرينغيتي بتنزانيا
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