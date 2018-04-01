لماذا تُعرف هذه المدينة بالأكثر خطراً في العالم؟

(CNN) -- تشتهر ميديلين الكولومبية بأنها اخطر مدينة في العالم، بسبب المخدرات، وحرب العصابات، وعنف السلاح. لكنها أيضاَ مدينة "الربيع الخالدة" كما يسميها الكولومبيون بسبب مناخها المعتدل.