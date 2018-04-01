(CNN) -- تشتهر ميديلين الكولومبية بأنها اخطر مدينة في العالم، بسبب المخدرات، وحرب العصابات، وعنف السلاح. لكنها أيضاَ مدينة "الربيع الخالدة" كما يسميها الكولومبيون بسبب مناخها المعتدل.
لماذا تُعرف هذه المدينة بالأكثر خطراً في العالم؟
لماذا تُعرف هذه المدينة بالأكثر خطرا بالعالم؟
سياحة وسفر
آخر تحديث الأحد, 01 ابريل/نيسان 2018; 05:03 (GMT +0400).
1:22
ميديلين: من 'المدينة الأكثر خطراً في العالم' إلى وجهة سياحية رائجة.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.