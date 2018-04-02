تفاصيل كعكة الزفاف الملكية في بريطانيا.. ما نكهتها ومن سيخبزها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- اختار الأمير هاري وخطيبته ميغان ماركل، الشيف كلير بتاك لصنع كعكة زفافهما، وفقاً لقصر كنسينغتون. الكعكة المنتظرة ستختلف نكهتها عن كعكة الزفاف الملكي المعتادة بالفاكهة التقليدية.