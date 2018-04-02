دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- اختار الأمير هاري وخطيبته ميغان ماركل، الشيف كلير بتاك لصنع كعكة زفافهما، وفقاً لقصر كنسينغتون. الكعكة المنتظرة ستختلف نكهتها عن كعكة الزفاف الملكي المعتادة بالفاكهة التقليدية.
تفاصيل كعكة الزفاف الملكية في بريطانيا.. ما نكهتها ومن سيخبزها؟
هذه تفاصيل كعكة الزفاف الملكية في بريطانيا
سياحة وسفر
آخر تحديث منذ ساعتين و43 دقيقة.
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كعكة زفاف الأمير هاري وخطيبته ميغان ماركل قد تشبه قوالب الحلوى الطازجة والزاهية هذه!
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