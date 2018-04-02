تفاصيل كعكة الزفاف الملكية في بريطانيا.. ما نكهتها ومن سيخبزها؟

هذه تفاصيل كعكة الزفاف الملكية في بريطانيا

سياحة وسفر
آخر تحديث منذ ساعتين و43 دقيقة.
زواج ملكيالأمير هاريطبخرفاهية
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كعكة زفاف الأمير هاري وخطيبته ميغان ماركل قد تشبه قوالب الحلوى الطازجة والزاهية هذه!

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- اختار الأمير هاري وخطيبته ميغان ماركل، الشيف كلير بتاك لصنع كعكة زفافهما، وفقاً لقصر كنسينغتون. الكعكة المنتظرة ستختلف نكهتها عن كعكة الزفاف الملكي المعتادة بالفاكهة التقليدية.

زواج ملكيالأمير هاريطبخرفاهية