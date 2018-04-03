(CNN) -- تشان هون مينغ هي الشيف الذي يقف وراء "هونغ كونغ للدجاج بصلصة الصويا والرز والمعكرونة،" وهي عربة الطعام التي تبيع أرخص وجبة حاذزة على نجمة "ميشلان" في العالم.
طبق الدجاج هذا المشوي في الشارع..هو الأفخم على الإطلاق
هذا الدجاج المشوي بالشارع هو الأفخم
سياحة وسفر
آخر تحديث منذ34 دقيقة.
2:51
هذه الوجبة الحائزة على نجمة “ميشلان” بدولار ونصف الدولار فقط!
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