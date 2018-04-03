طبق الدجاج هذا المشوي في الشارع..هو الأفخم على الإطلاق

هذا الدجاج المشوي بالشارع هو الأفخم

سياحة وسفر
آخر تحديث منذ34 دقيقة.
هونغ كونغطبخمطاعمغذاء
2:51

هذه الوجبة الحائزة على نجمة “ميشلان” بدولار ونصف الدولار فقط!

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(CNN) -- تشان هون مينغ هي الشيف الذي يقف وراء "هونغ كونغ للدجاج بصلصة الصويا والرز والمعكرونة،" وهي عربة الطعام التي تبيع أرخص وجبة حاذزة على نجمة "ميشلان" في العالم.

هونغ كونغطبخمطاعمغذاء