(CNN) -- ما أكثر شيء تعشقه بالفنادق؟ خدمة الغرف على مدار 24 ساعة يومياً؟ أم الخادم الشخصي الذي يلبي جميع احتياجاتك؟ هناك العديد من الأسباب التي قد تجعلك تعشق حجوزات الفنادق، أهمها مدى حرص الفنادق العالمية على توفير تجربة حصرية وفاخرة لجميع النزلاء. إليكم أغرب وظائف الفنادق هذه....
هذه أغرب الوظائف في الفنادق من حول العالم
هذه أغرب الوظائف في الفنادق من حول العالم
سياحة وسفر
آخر تحديث منذ 3 ساعات و34 دقيقة.
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إليكم أغرب الوظائف في الفنادق!
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