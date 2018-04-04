دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خُصص جزء من فندق شانغري لا في سنغافورة للزوّار الصغار وعائلاتهم. حيث تتوفر خدمات الفنادق الفاخرة المعتادة للسيّاح الأطفال، بالإضافة إلى مرافق ترفيهية تمتد على مساحة 2,150 متراً مربعاً.
فندق مخصص للسياح الصغار..وأجنحة فاخرة من الخيال
فندق مخصص للصغار..وأجنحة فاخرة من الخيال
سياحة وسفر
آخر تحديث منذ ساعة و29 دقيقة.
1:23
عالم أطفال بأكمله.. فقط داخل فندق شانغري لا في سنغافورة.
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