فندق مخصص للسياح الصغار..وأجنحة فاخرة من الخيال

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خُصص جزء من فندق شانغري لا في سنغافورة للزوّار الصغار وعائلاتهم. حيث تتوفر خدمات الفنادق الفاخرة المعتادة للسيّاح الأطفال، بالإضافة إلى مرافق ترفيهية تمتد على مساحة 2,150 متراً مربعاً.