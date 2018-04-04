فندق مخصص للسياح الصغار..وأجنحة فاخرة من الخيال

فندق مخصص للصغار..وأجنحة فاخرة من الخيال

سياحة وسفر
آخر تحديث منذ ساعة و29 دقيقة.
فنادقغرائبالأطفالألعاب
1:23

عالم أطفال بأكمله.. فقط داخل فندق شانغري لا في سنغافورة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- خُصص جزء من فندق شانغري لا في سنغافورة للزوّار الصغار وعائلاتهم. حيث تتوفر خدمات الفنادق الفاخرة المعتادة للسيّاح الأطفال، بالإضافة إلى مرافق ترفيهية تمتد على مساحة 2,150 متراً مربعاً.

فنادقغرائبالأطفالألعاب