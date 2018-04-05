(CNN) -- جدار برلين في ألمانيا ليس وحده الشاهد على الحرب الباردة.. وبرزت العديد من مواقع الحرب التي تحولت إلى مراكز سياحية لمظاهر الحرب الباردة فيما تحولت صوامع الصواريخ السابقة إلى معارض فنية ومطارات سرية.
جولة بمواقع سرية من الحرب الباردة في ألمانيا
جولة بمواقع سرية من الحرب الباردة في ألمانيا
سياحة وسفر
آخر تحديث منذ ساعتين و47 دقيقة.
1:22
تجولوا معنا بمواقع الحرب الباردة السرية في ألمانيا.
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