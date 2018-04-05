جولة بمواقع سرية من الحرب الباردة في ألمانيا

(CNN) -- جدار برلين في ألمانيا ليس وحده الشاهد على الحرب الباردة.. وبرزت العديد من مواقع الحرب التي تحولت إلى مراكز سياحية لمظاهر الحرب الباردة فيما تحولت صوامع الصواريخ السابقة إلى معارض فنية ومطارات سرية.