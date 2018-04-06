منها اثنتان في دبي.. إليكم أفخم غرف الفنادق في العالم
منها بدبي.. إليكم أفخم غرف الفنادق في العالم
سياحة وسفر
آخر تحديث منذ33 دقيقة.
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منها غرف ببرج العرب وأتلانتس النخلة في دبي.. هذه هي أفخم غرف الفنادق في العالم.
منها غرف ببرج العرب وأتلانتس النخلة في دبي.. هذه هي أفخم غرف الفنادق في العالم.
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