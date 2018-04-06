منها اثنتان في دبي.. إليكم أفخم غرف الفنادق في العالم

منها بدبي.. إليكم أفخم غرف الفنادق في العالم

سياحة وسفر
آخر تحديث منذ33 دقيقة.
دبيفنادقنيويوركفاخر
1:19

منها غرف ببرج العرب وأتلانتس النخلة في دبي.. هذه هي أفخم غرف الفنادق في العالم.

دبيفنادقنيويوركفاخر