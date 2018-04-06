شاهد.. اختبار مركبة أسرع من الصوت لنقل السياح للفضاء

(CNN)-- أطلقت شركة "فيرجن غالاكتيك" بنجاح مركبتها الفضائية "سبيس شيب2"، التي تعمل بالطاقة الصاروخية، في رحلة تفوق سرعة الصوت.
هذه أول رحلة تعمل بها الشركة منذ تحطم نسخة سابقة من مركبتها في العام 2014 ومقتل جميع طياريها.
(CNN)-- أطلقت شركة "فيرجن غالاكتيك" بنجاح مركبتها الفضائية "سبيس شيب2"، التي تعمل بالطاقة الصاروخية، في رحلة تفوق سرعة الصوت.
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