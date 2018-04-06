شاهد.. اختبار مركبة أسرع من الصوت لنقل السياح للفضاء

اختبار مركبة أسرع من الصوت لنقل السياح للفضاء

سياحة وسفر
آخر تحديث منذ ساعة و32 دقيقة.
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هذه أول رحلة تعمل بها الشركة منذ تحطم نسخة سابقة من مركبتها في العام 2014 ومقتل جميع طياريها.

(CNN)-- أطلقت شركة "فيرجن غالاكتيك" بنجاح مركبتها الفضائية "سبيس شيب2"، التي تعمل بالطاقة الصاروخية، في رحلة تفوق سرعة الصوت.

 

 

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