هذه هي أرض اللعنة والسحر معاً! هذه هي أرض اللعنة والسحر معاً! منوعات آخر تحديث منذ9 دقائق. المكسيكأمريكامواقع شارك مع أصدقائكالبريد الإلكترونيلينكد إنفيسبوكتويتر 0:59 المكسيك هي أرض مضطربة وربما حتى ملعونة المكسيكأمريكامواقع شارك مع أصدقائكالبريد الإلكترونيلينكد إنفيسبوكتويتر ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع. الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط. {"author":"nshalalda","branding_ad":"travel","branding_partner":"","broadcast_franchise":"","friendly_name":"tr-070418-explore-parts-unknown-mexico-travel-minute","full_gallery":"FALSE","gallery_name":"","gallery_slide":"","publish_date":"2018/04/07","rs_flag":"prod","search_results_count":"","search_term":"","section":["travel","travel:videos"],"template_type":"adbp:video","topic":"","video_collection":"","video_hpt":"","video_opportunity":"1","video_player_type":""}
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.