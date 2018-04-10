في جزيرة نائية أم وسط الصحراء.. أين سيقضي الأمير هاري وزوجته شهر العسل؟

(CNN) -- تجهيزات العرس الملكي المنتظر شارفت على الانتهاء، وتم اختيار الكنيسة والفستان والكعكة! ولم يبق سوى اختيار وجهة شهر العسل الأكثر رومانسية على الإطلاق.. فأين سيتجه الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل بعد زواجهما؟ إليكم الاحتمالات في الفيديو..