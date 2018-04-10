في جزيرة نائية أم وسط الصحراء.. أين سيقضي الأمير هاري وزوجته شهر العسل؟

أين سيقضي الأمير هاري وزوجته شهر العسل؟

سياحة وسفر
آخر تحديث منذ ساعتين و31 دقيقة.
الأمير هاريزواج ملكي
2:38

إليكم احتمالات وجهة الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل لشهر العسل.

(CNN) -- تجهيزات العرس الملكي المنتظر شارفت على الانتهاء، وتم اختيار الكنيسة والفستان والكعكة! ولم يبق سوى اختيار وجهة شهر العسل الأكثر رومانسية على الإطلاق.. فأين سيتجه الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل بعد زواجهما؟ إليكم الاحتمالات في الفيديو..

الأمير هاريزواج ملكي