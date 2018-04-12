طائرة إيرباص تضيف أسرة لنوم الركاب في العام 2020

طائرة إيرباص تضيف أسرة للنوم في العام 2020

سياحة وسفر
آخر تحديث منذ ساعة و14 دقيقة.
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1:14

تعاونت شركة “إيرباص” مع الشركة الفرنسية “زودياك  إيروسبايس” لصنع أسرّة لنوم الركاب في طائرات “إيرباص A330” .

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