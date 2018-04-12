طائرة إيرباص تضيف أسرة لنوم الركاب في العام 2020
طائرة إيرباص تضيف أسرة للنوم في العام 2020
سياحة وسفر
آخر تحديث منذ ساعة و14 دقيقة.
1:14
تعاونت شركة “إيرباص” مع الشركة الفرنسية “زودياك إيروسبايس” لصنع أسرّة لنوم الركاب في طائرات “إيرباص A330” .
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.