هل هذه حفلة توديع العزوبية الأكثر جنوناً للرجال؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – في يومٍ دافئٍ في إحدى جزر تايلاند، يجلس 15 رجلاً على متن قوارب خشبيةٍ..هدفهم؟ التوجه إلى جزيرةٍ نائيةٍ يصعب توفر فيها أي مقومات للبقاء على قيد الحياة..
لا، هذا ليس برنامجاً جديداً لاختبار مهارت البقاء على قيد الحياة للمتسابقين، بل هي طريقةٌ جديدةٌ لاحتفال العديد من الرجال اليوم بحفلات توديع عزوبيتهم.
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