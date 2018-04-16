هل هذه حفلة توديع العزوبية الأكثر جنوناً للرجال؟

شاهد..حفلة غريبة لتوديع العزوبية للرجال

سياحة وسفر
آخر تحديث منذ37 دقيقة.
تايلاندغرائب
1:06

هل فكرت يوماً الاحتفال بتوديع العزوبية من خلال التوجه إلى جزيرة نائية متخلياً عن كل ما يعينك للبقاء على قيد الحياة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – في يومٍ دافئٍ في إحدى جزر تايلاند، يجلس 15 رجلاً على متن قوارب خشبيةٍ..هدفهم؟ التوجه إلى جزيرةٍ نائيةٍ يصعب توفر فيها أي مقومات للبقاء على قيد الحياة..

لا، هذا ليس برنامجاً جديداً لاختبار مهارت البقاء على قيد الحياة للمتسابقين، بل هي طريقةٌ جديدةٌ لاحتفال العديد من الرجال اليوم بحفلات توديع عزوبيتهم.   

تايلاندغرائب