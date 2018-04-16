سبعة أمراض تصيب مضيفات الطائرة..تعرّف إليها
سبعة أمراض تصيب مضيفات الطائرة..تعرّف إليها
سياحة وسفر
آخر تحديث منذ24 دقيقة.
1:41
تجذب مهنة مضيفي ومضيفات الطيران الكثير من الأشخاص لكنهم أكثر عرضة للكثير من المشاكل الصحية الجدية!
تجذب مهنة مضيفي ومضيفات الطيران الكثير من الأشخاص لكنهم أكثر عرضة للكثير من المشاكل الصحية الجدية!
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