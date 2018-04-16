سبعة أمراض تصيب مضيفات الطائرة..تعرّف إليها

سبعة أمراض تصيب مضيفات الطائرة..تعرّف إليها

سياحة وسفر
آخر تحديث منذ24 دقيقة.
طيرانقطاع الطيرانأمراض
1:41

تجذب مهنة مضيفي ومضيفات الطيران الكثير من الأشخاص لكنهم أكثر عرضة للكثير من المشاكل الصحية الجدية!

طيرانقطاع الطيرانأمراض