جولة خاطفة من السماء فوق أجمل معالم كوبا

جولة خاطفة من السماء فوق أجمل معالم كوبا

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آخر تحديث منذ ساعتين و38 دقيقة.
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جولة سريعة من الجو فوق أجمل الأماكن في كوبا.

(CNN)-- تعالوا معنا في جولة سريعة من الجو فوق أجمل الأماكن في كوبا، من الشوارع الى الأسواق وصولاً الى الشواطىء والمتنزهات.

كوباطائرات بدون طيارطائرات