(CNN)-- تعالوا معنا في جولة سريعة من الجو فوق أجمل الأماكن في كوبا، من الشوارع الى الأسواق وصولاً الى الشواطىء والمتنزهات.
جولة خاطفة من السماء فوق أجمل معالم كوبا
جولة خاطفة من السماء فوق أجمل معالم كوبا
منوعات
آخر تحديث منذ ساعتين و38 دقيقة.
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جولة سريعة من الجو فوق أجمل الأماكن في كوبا.
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