طريق "سقف اليابان"..هل تجرؤ على عبوره؟

(CNN)-- هذا المكان هو وجهة سياحية تُسمى “طريق الجدار الثلجي“، على بعد قرابة ساعتين ونصف بالقطار إلى شمال طوكيو. السير في المكان يستغرق 50 دقيقة ويمكن لجوانب الطريق أن ترتفع إلى 17 متراً.