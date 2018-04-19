(CNN)-- هذا المكان هو وجهة سياحية تُسمى “طريق الجدار الثلجي“، على بعد قرابة ساعتين ونصف بالقطار إلى شمال طوكيو. السير في المكان يستغرق 50 دقيقة ويمكن لجوانب الطريق أن ترتفع إلى 17 متراً.
طريق "سقف اليابان"..هل تجرؤ على عبوره؟
طريق "سقف اليابان"..هل تجرؤ على عبوره؟
سياحة وسفر
آخر تحديث منذ ساعتين و31 دقيقة.
1:09
السير في المكان يستغرق 50 دقيقة ويمكن لجوانب الطريق أن ترتفع إلى 17 متراً.
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