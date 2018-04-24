اكتشف ما يوجد داخل قبور مدائن صالح بالسعودية

(CNN) -- هذه آثار عصر مضى منذ زمن بعيد… هي نوافذ للتاريخ المشترك في الشرق الأوسط. أسرارها مخفية داخل جدران سميكة، أو مدفونة تحت رمال متحركة. اليوم، يُكشف عن كنز دفين لثروات قديمة في المنطقة. وفي عمق رمال الصحراء السعودية، تسلًط إحدى أكبر عمليات المسح الأثرية في المنطقة الضوء على ماضي المملكة الغني… ما يسد الفراغات في تاريخنا البشري.