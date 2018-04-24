(CNN) -- هذه آثار عصر مضى منذ زمن بعيد… هي نوافذ للتاريخ المشترك في الشرق الأوسط. أسرارها مخفية داخل جدران سميكة، أو مدفونة تحت رمال متحركة. اليوم، يُكشف عن كنز دفين لثروات قديمة في المنطقة. وفي عمق رمال الصحراء السعودية، تسلًط إحدى أكبر عمليات المسح الأثرية في المنطقة الضوء على ماضي المملكة الغني… ما يسد الفراغات في تاريخنا البشري.
اكتشف ما يوجد داخل قبور مدائن صالح بالسعودية
اكتشف ما يوجد داخل قبور مدائن صالح بالسعودية
سياحة وسفر
آخر تحديث منذ ساعتين و40 دقيقة.
4:14
كنوز السعودية الأثرية المخفية.
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