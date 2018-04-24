دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- "فنادق مكارم،" هي سلسلة فنادق مخصصة حصرياً لتوفير تجربة روحية بحتة للمسافرين الحجّاج. إذ تركز السلسلة على توفير خدمات حصرية تثري التجربة الروحية لدى المعتمرين والحجاج.
هل تحلم بتجربة سفر روحية؟ شركة سعودية توفر لك ذلك!
تحلم بتجربة سفر روحية؟ شركة سعودية توفر ذلك!
سياحة وسفر
آخر تحديث منذ ساعة و8 دقائق.
2:02
هذا الفندق هو أقدم فندق من فئة خمس نجوم في مكة.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.