هل تحلم بتجربة سفر روحية؟ شركة سعودية توفر لك ذلك!

تحلم بتجربة سفر روحية؟ شركة سعودية توفر ذلك!

سياحة وسفر
آخر تحديث منذ ساعة و8 دقائق.
المملكة العربية السعوديةمكةفنادقالمتر المربعالحج
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هذا الفندق هو أقدم فندق من فئة خمس نجوم في مكة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- "فنادق مكارم،" هي سلسلة فنادق مخصصة حصرياً لتوفير تجربة روحية بحتة للمسافرين الحجّاج. إذ تركز السلسلة على توفير خدمات حصرية تثري التجربة الروحية لدى المعتمرين والحجاج.

المملكة العربية السعوديةمكةفنادقالمتر المربعالحج