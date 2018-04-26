فقط في أبوظبي.. سيمكنك تناول الغداء مع ووندر وومان والعشاء مع سوبر مان

فقط بأبوظبي يمكنك تناول الغداء مع ووندر وومان

سياحة وسفر
آخر تحديث منذ ساعتين و26 دقيقة.
أبوظبيألعابالمتر المربع
1:15

ستتمكن قريباً من تناول الفطور مع باتمان، والغداء مع واندر وومان، والعشاء مع سوبر مان.. فقط، في أبو ظبي!

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تستعد جزيرة ياس في العاصمة الإماراتية لافتتاح أول مدينة ملاهي "وارنر برذرز" داخلية في العالم.

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