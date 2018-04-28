(CNN)-- تعتبر شنغهاي واحدة من أكثر المدن جاذبية في آسيا، فالمدينة النابضة بالحياة لديها ما تقدمه للزائرين.
بأقل من دقيقتين.. جولة مذهلة في شنغهاي!
بأقل من دقيقتين.. جولة مذهلة في شنغهاي!
سياحة وسفر
آخر تحديث منذ10 دقيقة.
1:49
المدينة النابضة بالحياة لديها ما تقدمه للزائرين.
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