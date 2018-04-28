بأقل من دقيقتين.. جولة مذهلة في شنغهاي!

بأقل من دقيقتين.. جولة مذهلة في شنغهاي!

سياحة وسفر
آخر تحديث منذ10 دقيقة.
الصينشنغهاي
1:49

المدينة النابضة بالحياة لديها ما تقدمه للزائرين.

 (CNN)-- تعتبر شنغهاي واحدة من أكثر المدن جاذبية في آسيا، فالمدينة النابضة بالحياة لديها ما تقدمه للزائرين.

الصينشنغهاي