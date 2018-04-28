شاهد.. ممر دراجات بطول 140 كيلومترا يلف بحيرة إيطالية ممر دراجات بطول 140 كيلومتر يلف بحيرة إيطالية سياحة وسفر آخر تحديث منذ 3 ساعات و50 دقيقة. شارك مع أصدقائكالبريد الإلكترونيلينكد إنفيسبوكتويتر 0:44 الممر الذي يطلق عليه اسم "غاردا باي بايك" سيلف البحيرة بأكملها. (CNN)-- بحيرة غاردا في إيطاليا ستتباهى قريباً بأطول ممر دائري للدراجات بطول 140 كيلومترا. شارك مع أصدقائكالبريد الإلكترونيلينكد إنفيسبوكتويتر ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع. الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط. {"author":"nshalalda","branding_ad":"travel","branding_partner":"","broadcast_franchise":"","friendly_name":"tr-280418-italy-bike-path","full_gallery":"FALSE","gallery_name":"","gallery_slide":"","publish_date":"2018/04/28","rs_flag":"prod","search_results_count":"","search_term":"","section":["travel","travel:videos"],"template_type":"adbp:video","topic":"","video_collection":"","video_hpt":"","video_opportunity":"1","video_player_type":""}
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.