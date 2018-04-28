شاهد.. ممر دراجات بطول 140 كيلومترا يلف بحيرة إيطالية

ممر دراجات بطول 140 كيلومتر يلف بحيرة إيطالية

سياحة وسفر
آخر تحديث منذ 3 ساعات و50 دقيقة.
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الممر الذي يطلق عليه اسم "غاردا باي بايك" سيلف البحيرة بأكملها.

(CNN)-- بحيرة غاردا في إيطاليا ستتباهى قريباً بأطول ممر دائري للدراجات بطول 140 كيلومترا.

 