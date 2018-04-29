فقط في أبوظبي.. أول سينما "مغمورة بالمياه" في العالم!

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هل تجرؤ على تجربة مغامرة السينما المائية هذه؟ هذه تجربة "سيني سبلاش" المائية.. دار عرض جديدة في حديقة "ياس وتروورلد" المائية، على جزيرة ياس في العاصمة أبوظبي. التجربة تدمج بين الحواس الخمسة من خلال فيلم ثلاثي الأبعاد ومقاعد متحركة وقطرات مياه متناثرة وأمطار غزيرة ورياح تهب داخل صالة العرض. أما المفاجأة الأكبر؟ غمر صالة العرض بالمياه كلياً، ما يبلل الزوار أثناء مشاهدتهم للفيلم... تجربة وتقنية، تعتبر الأول من نوعها في العالم!
تتسع صالة العرض لـ36 شخصاً في الوقت ذاته، وتبلغ مدة الفيلم 12 دقيقة. التجربة ستتوفر لعامة زوار الحديقة المائية بدءاً من يونيو/حزيران المقبل.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.