هايبرلوب دبي لن ينقل البشر فقط..بل البضائع أيضاَ

هايبرلوب دبي لن ينقل البشر..بل البضائع أيضاَ

سياحة وسفر
آخر تحديث منذ 3 ساعات و47 دقيقة.
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1:30

الهايبرلوب في دبي لن ينقل البشر فقط… بل سيستخدم لشحن البضائع أيضاً!

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أُعلن عن شراكة بين فيرجن هايبرلوب وان وموانئ دبي العالمية لإطلاق نظام "موانئ دبي العالمية كارغوسبيد." سيوفر النظام خدمة شحن فائقة السرعة لنقل البضائع ذات الأولوية العالية، وتلك القابلة للتلف بسبب الوقت، مثل الأطعمة الطازجة، والإمدادات الطبية، والإلكترونيات، بسرعة تقارب سرعة الشحن بالطيران وبقيمة أقرب إلى تكلفة النقل عبر الشاحنات.

دبيالإمارات العربية المتحدةنقلتكنولوجياأسواق الشرق الأوسط