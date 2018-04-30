هايبرلوب دبي لن ينقل البشر فقط..بل البضائع أيضاَ

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أُعلن عن شراكة بين فيرجن هايبرلوب وان وموانئ دبي العالمية لإطلاق نظام "موانئ دبي العالمية كارغوسبيد." سيوفر النظام خدمة شحن فائقة السرعة لنقل البضائع ذات الأولوية العالية، وتلك القابلة للتلف بسبب الوقت، مثل الأطعمة الطازجة، والإمدادات الطبية، والإلكترونيات، بسرعة تقارب سرعة الشحن بالطيران وبقيمة أقرب إلى تكلفة النقل عبر الشاحنات.