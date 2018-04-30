بعيداً عن مزادات المجوهرات.. في هذا المزاد تباع أغلى الماعز في العالم العربي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قد يكون هذا أكبر تجمع لقطيع من الماعز في العالم في مزاد "معرض نوادر الماعز الشامي" الذي أقيم في الأردن مؤخراً! المزاد اعتاد أن يستقبل أندر أنواع الماعز في العالم العربي منذ العام 2011، بعد أن نظّمه مؤسس "مزرعة النوادر لتربية الماعز الشامي،" يحيى أبو جابر بهدف تنشيط سوق الماعز الشامي، وتجميع أندر أنواع هذه الفصيلة في مكان واحد والحفاظ عليها.