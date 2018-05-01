خلف جدران افتتاح أول دور عرض "فوكس سينما" في الرياض.. هكذا كان الحضور!

خلف جدران افتتاح دور عرض "فوكس سينما" بالرياض

سياحة وسفر
آخر تحديث منذ52 دقيقة.
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شاهد.. افتتاح أول دور عرض تابع لـ"فوكس سينما" في الرياض.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- استقبلت أمس "فوكس سينما" والتي اتخذت من الرياض بارك موقعاً لها في يوم الافتتاح الأول جمهورها من عامة الناس في المملكة العربية السعودية.

المملكة العربية السعوديةالسينمامن قلب الشرق الأوسط