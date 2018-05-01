دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- استقبلت أمس "فوكس سينما" والتي اتخذت من الرياض بارك موقعاً لها في يوم الافتتاح الأول جمهورها من عامة الناس في المملكة العربية السعودية.
خلف جدران افتتاح أول دور عرض "فوكس سينما" في الرياض.. هكذا كان الحضور!
خلف جدران افتتاح دور عرض "فوكس سينما" بالرياض
سياحة وسفر
آخر تحديث منذ52 دقيقة.
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شاهد.. افتتاح أول دور عرض تابع لـ"فوكس سينما" في الرياض.
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