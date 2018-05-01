(CNN) -- ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، يريد اللحاق بالركب والتعويض عما يراه بأنه وقت ضائع، حوالي أربعة عقود من الحكم المحافظ. قطاع الترفيه هو مثال جريء لذلك. المصارعة العالمية الترفيهية WWE حصلت على الزخم الملكي الكبير خلال عطلة الأسبوع. لكن ذلك يتضاءل أمام منتزه ترفيهي كبير خارج الرياض، اسمه “القدية،” بمساحة 334 كيلومتراً مربعاً. شاهد ما قاله الرئيس التنفيذي لـ“القدية،” مايكل رانيغر، عن سبب الحاجة لهذه المساحة الكبيرة.
القدية..المركز الجديد للترفيه والثقافة والرياضة والفنون في السعودية
القدية..مركز جديد للترفيه والثقافة بالسعودية
سياحة وسفر
آخر تحديث منذ 3 ساعات و56 دقيقة.
1:49
رئيس تنفيذ منتزه “القدية”: سكان السعودية متعطشون لهذا النوع من التجارب.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.