القدية..المركز الجديد للترفيه والثقافة والرياضة والفنون في السعودية

(CNN) -- ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، يريد اللحاق بالركب والتعويض عما يراه بأنه وقت ضائع، حوالي أربعة عقود من الحكم المحافظ. قطاع الترفيه هو مثال جريء لذلك. المصارعة العالمية الترفيهية WWE حصلت على الزخم الملكي الكبير خلال عطلة الأسبوع. لكن ذلك يتضاءل أمام منتزه ترفيهي كبير خارج الرياض، اسمه “القدية،” بمساحة 334 كيلومتراً مربعاً. شاهد ما قاله الرئيس التنفيذي لـ“القدية،” مايكل رانيغر، عن سبب الحاجة لهذه المساحة الكبيرة.