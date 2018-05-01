(CNN)-- تميزت بداية احتفالات عيد العمال بعروض ضوئية مذهلة في مدينة تشينغ لونغ في الصين، إذ شكل 18 مليون مصباح دمجت معاً "عالماً خيالياً" للزائرين.
شاهد..18 مليون مصباح تصنع عالم من الخيال بمدينة صينية
18 مليون مصباح تصنع عالم خيالي بمدينة صينية
سياحة وسفر
آخر تحديث منذ ساعتين و34 دقيقة.
1:09
تميزت بداية احتفالات عيد العمال بعروض ضوئية مذهلة في مدينة تشينغ لونغ في الصين.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.