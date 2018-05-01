شاهد..18 مليون مصباح تصنع عالم من الخيال بمدينة صينية

18 مليون مصباح تصنع عالم خيالي بمدينة صينية

سياحة وسفر
آخر تحديث منذ ساعتين و34 دقيقة.
الصينمسرحمهرجانات
1:09

تميزت بداية احتفالات عيد العمال بعروض ضوئية مذهلة في مدينة تشينغ لونغ في الصين.

(CNN)-- تميزت بداية احتفالات عيد العمال بعروض ضوئية مذهلة في مدينة تشينغ لونغ في الصين، إذ شكل 18 مليون مصباح دمجت معاً "عالماً خيالياً" للزائرين.

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