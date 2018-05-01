60 ثانية كفيلة بأن تجعلك تقع في حب هذه المدينة!

60 ثانية كفيلة بأن توقعك في حب هذه المدينة!

سياحة وسفر
آخر تحديث منذ ساعة و14 دقيقة.
أمريكاالترفيه
1:04

اليكم ما يجعل هذه المدينة في ولاية تكساس الأمريكية تنبض بالحياة.

(CNN)-- في الوقت الذي تحتفل فيه سان أنطونيو بالذكرى الـ 300 على تأسيسها، اليكم ما يجعل هذه المدينة في ولاية تكساس الأمريكية تنبض بالحياة.
 

أمريكاالترفيه