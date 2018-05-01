(CNN)-- في الوقت الذي تحتفل فيه سان أنطونيو بالذكرى الـ 300 على تأسيسها، اليكم ما يجعل هذه المدينة في ولاية تكساس الأمريكية تنبض بالحياة.
60 ثانية كفيلة بأن تجعلك تقع في حب هذه المدينة!
60 ثانية كفيلة بأن توقعك في حب هذه المدينة!
سياحة وسفر
آخر تحديث منذ ساعة و14 دقيقة.
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اليكم ما يجعل هذه المدينة في ولاية تكساس الأمريكية تنبض بالحياة.
(CNN)-- في الوقت الذي تحتفل فيه سان أنطونيو بالذكرى الـ 300 على تأسيسها، اليكم ما يجعل هذه المدينة في ولاية تكساس الأمريكية تنبض بالحياة.
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