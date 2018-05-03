طائرات بدون طيار لإيصال شطائر الهمبرغر في دبي

(CNN) -- هل ترغب بتناول البيتزا، أم الكاري، أم الدجاج المقلي؟ ربما شطيرة بوريتو على مكتبك، طبق باد تاي بينما تصعد على متن الطائرة، أو شطيرة همبرغر تُوصل بطائرة من دون طيار؟ نعم، بروبوت طائر يا رجل.

خدمات التوصيل قد قطعت طريقاً طويلاً منذ أيام قوائم الطعام الورقية التي ترمى أسفل بابك. خدمات توصيل الطعام تصل إلى مستويات عالية في دبي، وهي تجذب بعض أكبر اللاعبين في قطاع الطعام.