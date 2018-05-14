شاهد..السعوديات "يستمتعن" بأول معرض نسائي للسيارات في الرياض
السعوديات "يستمتعن" بأول معرض للسيارات
سياحة وسفر
آخر تحديث منذ 3 ساعات و48 دقيقة.
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افتتح الأحد "المعرض السعودي النسائي الأول للسيارات" في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، ويعد الأول من نوعه في السعودية ودول الخليج.
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