شاهد..السعوديات "يستمتعن" بأول معرض نسائي للسيارات في الرياض

السعوديات "يستمتعن" بأول معرض للسيارات

سياحة وسفر
آخر تحديث منذ 3 ساعات و48 دقيقة.
المرأة السعوديةالمملكة العربية السعوديةقيادة المرأة في السعودية
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افتتح الأحد "المعرض السعودي النسائي الأول للسيارات" في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، ويعد الأول من نوعه في السعودية ودول الخليج.

المرأة السعوديةالمملكة العربية السعوديةقيادة المرأة في السعودية