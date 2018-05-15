شاهد موقع الزفاف الملكي البريطاني للأمير هاري وميغان ماركل

(CNN)-- قلعة ويندسور هي موطن للعائلات الملكة البريطانية منذ أكثر من ألف عام. إنها أقدم وأكبر قلعة مسكونة في العالم، كما اُعتبرت موطناً لـ39 ملكاً بريطانياً، من بينهم الملكة إليزابيث الثانية.
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سياحة وسفر
آخر تحديث الثلاثاء, 15 مايو/أيار 2018; 12:13 (GMT +0400).
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فيديو يأخذكم في جولة داخل قلعة ويندسور.
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