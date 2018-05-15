شاهد موقع الزفاف الملكي البريطاني للأمير هاري وميغان ماركل

شاهد موقع الزفاف الملكي للأمير هاري وميغان

سياحة وسفر
آخر تحديث الثلاثاء, 15 مايو/أيار 2018; 12:13 (GMT +0400).
بريطانياآثارالأمير هاريالملكة إليزابيثزواج ملكي
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فيديو يأخذكم في جولة داخل قلعة ويندسور.

(CNN)-- قلعة ويندسور هي موطن للعائلات الملكة البريطانية منذ أكثر من ألف عام. إنها أقدم وأكبر قلعة مسكونة في العالم، كما اُعتبرت موطناً لـ39 ملكاً بريطانياً، من بينهم الملكة إليزابيث الثانية.

بريطانياآثارالأمير هاريالملكة إليزابيثزواج ملكي