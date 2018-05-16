أجنحة دجاج متبلّة بالذهب من عيار 24 قيراطاً..كم يبلغ سعرها؟

(CNN)-- بدأ مطعم "ذا إينزوورث" بتقديم طبق أجنحة الدجاج المغطاة بالذهب من عيار 24 قيراطاً، والطبق ثمرة شراكة بين المطعم وشخصية تلفزيون الواقع، ومحب الطعام جوناثان شيبان.