أجنحة دجاج متبلّة بالذهب من عيار 24 قيراطاً..كم يبلغ سعرها؟

أجنحة دجاج متبلّة بالذهب من عيار 24 قيراطاً

سياحة وسفر
آخر تحديث منذ ساعتين و27 دقيقة.
غذاءمطاعمغرائبالذهبمعادن
1:07

الطبق ثمرة شراكة بين مطعم "ذا إينزوورث" وشخصية تلفزيون الواقع، ومحب الطعام جوناثان شيبان.

(CNN)-- بدأ مطعم "ذا إينزوورث" بتقديم طبق أجنحة الدجاج المغطاة بالذهب من عيار 24 قيراطاً، والطبق ثمرة شراكة بين المطعم وشخصية تلفزيون الواقع، ومحب الطعام جوناثان شيبان.

غذاءمطاعمغرائبالذهبمعادن