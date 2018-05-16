(CNN)-- بدأ مطعم "ذا إينزوورث" بتقديم طبق أجنحة الدجاج المغطاة بالذهب من عيار 24 قيراطاً، والطبق ثمرة شراكة بين المطعم وشخصية تلفزيون الواقع، ومحب الطعام جوناثان شيبان.
أجنحة دجاج متبلّة بالذهب من عيار 24 قيراطاً..كم يبلغ سعرها؟
أجنحة دجاج متبلّة بالذهب من عيار 24 قيراطاً
سياحة وسفر
آخر تحديث منذ ساعتين و27 دقيقة.
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الطبق ثمرة شراكة بين مطعم "ذا إينزوورث" وشخصية تلفزيون الواقع، ومحب الطعام جوناثان شيبان.
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