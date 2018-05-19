قلعة وندسور.. هنا ستقام مراسم الزفاف الملكي!

ستسلَّط الأضواء اليوم على قلعة وندسور، التي ستشهد الزفاف المرتقب بين الأمير هاري وخطيبته الممثلة الأميركية ميغان ماركل.
ستقام مراسم الزواج في كنيسة سان جورج بالقلعة.
ستسلَّط الأضواء اليوم على قلعة وندسور، التي ستشهد الزفاف المرتقب بين الأمير هاري وخطيبته الممثلة الأميركية ميغان ماركل.
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