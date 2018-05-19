قلعة وندسور.. هنا ستقام مراسم الزفاف الملكي!

قلعة وندسور.. هنا ستقام مراسم الزفاف الملكي!

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آخر تحديث منذ ساعة و38 دقيقة.
1:00

ستقام مراسم الزواج في كنيسة سان جورج بالقلعة.

ستسلَّط الأضواء اليوم على قلعة وندسور، التي ستشهد الزفاف المرتقب بين الأمير هاري وخطيبته الممثلة الأميركية ميغان ماركل.

 