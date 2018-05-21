في 70 ثانية.. إليكم مفاتن العاصمة الأذربيجانية باكو
إليكم مفاتن العاصمة الأذربيجانية باكو
سياحة وسفر
آخر تحديث منذ ساعتين و8 دقائق.
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ما يقارب ربع سكان أذربيجان يعيشون في العاصمة باكو، التي تجمع بين الحداثة والتاريخ بين أحيائها الجميلة.. إليكم أجمل ما فيها.
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