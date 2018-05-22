شاهد.. أكبر 15 سفينة سياحية في العالم

(CNN)-- عندما أبحرت سفينة سيمفوني أوف ذا سيز في أبريل/ نيسان، وهي سفينة سياحية مكونة من 18 طابقًا، حطمت رقماً قياسياً آخر في مجال الرحلات البحرية، لكن أكبر سفينة ركاب حاليًا في العالم ليست وحدها الفريدة من نوعها. شاهد هذا الفيديو لتتعرف على أكبر 15 سفينة سياحية في العالم.