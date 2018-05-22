(CNN)-- يعبتر الذهب مهماً في الأعمال التجارية بإمارة دبي. وبالنسبة للبعض، فإن تذوقهم لهذا المعدن الثمين يحدث على أرض الواقع حرفياً.
استمتع بمشروب من ذهب.. فقط في دبي
استمتع بمشروب من ذهب.. فقط في دبي
سياحة وسفر
آخر تحديث منذ 3 ساعات و43 دقيقة.
1:59
هل فكرت يوماً باحتساء مشروب من ذهب؟ دبي تتيح لك الفرصة.
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