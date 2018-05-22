استمتع بمشروب من ذهب.. فقط في دبي

استمتع بمشروب من ذهب.. فقط في دبي

سياحة وسفر
آخر تحديث منذ 3 ساعات و43 دقيقة.
بوابة العالمالذهبدبيالإمارات العربية المتحدةرفاهية
1:59

هل فكرت يوماً باحتساء مشروب من ذهب؟ دبي تتيح لك الفرصة.

(CNN)-- يعبتر الذهب مهماً في الأعمال التجارية بإمارة دبي. وبالنسبة للبعض، فإن تذوقهم لهذا المعدن الثمين يحدث على أرض الواقع حرفياً.

بوابة العالمالذهبدبيالإمارات العربية المتحدةرفاهية