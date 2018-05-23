(CNN)-- التجربة الأذربيجانية في الطعام والشراب يمكن ايجادها في أي مكان في البلاد وغالبا بشكل عفوي تماماً. ويشتهر الأذربيجانيون بالعديد من أطباق الطعام المحلية، نستعرضها لكم عبر هذا الفيديو.
شاهد.. بماذا يشتهر المطبخ الأذربيجاني؟
شاهد.. بماذا يشتهر المطبخ الأذربيجاني؟
سياحة وسفر
آخر تحديث الأربعاء, 23 مايو/أيار 2018; 03:29 (GMT +0400).
0:47
الأذربيجانيون مضيافون للغاية، وإذا قابل أحد السياح السكان المحليين، فسيجد نفسه مدعواً إلى منزلهم.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.