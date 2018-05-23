شاهد.. بماذا يشتهر المطبخ الأذربيجاني؟

(CNN)-- التجربة الأذربيجانية في الطعام والشراب يمكن ايجادها في أي مكان في البلاد وغالبا بشكل عفوي تماماً. ويشتهر الأذربيجانيون بالعديد من أطباق الطعام المحلية، نستعرضها لكم عبر هذا الفيديو.