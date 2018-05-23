شاهد.. بماذا يشتهر المطبخ الأذربيجاني؟

شاهد.. بماذا يشتهر المطبخ الأذربيجاني؟

سياحة وسفر
آخر تحديث الأربعاء, 23 مايو/أيار 2018; 03:29 (GMT +0400).
أذربيجانعلى طريق أذربيجانغذاءعادات وتقاليد
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الأذربيجانيون مضيافون للغاية، وإذا قابل أحد السياح السكان المحليين، فسيجد نفسه مدعواً إلى منزلهم.

(CNN)-- التجربة الأذربيجانية في الطعام والشراب يمكن ايجادها في أي مكان في البلاد وغالبا بشكل عفوي تماماً. ويشتهر الأذربيجانيون بالعديد من أطباق الطعام المحلية، نستعرضها لكم عبر هذا الفيديو.

أذربيجانعلى طريق أذربيجانغذاءعادات وتقاليد