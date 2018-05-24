دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قمر الدين أم عصير المشمش المحلى والمجفف، من المشروبات السورية المشهورة خلال شهر رمضان.
ويمكن الحصول على قمر الدين حسب الطريقة التقليدية القديمة بعصر ثمار المشمش وإضافة السكر ثم غليها على النار، وبعدها تُصب على ألواح خشبية مدهونة بزيت الزيتون وتعرض للشمس حتى تجف تماماً، ثم تقطع وتغلف على شكل طبقات.
ويمكن نقع قطع قمر الدين بالماء للحصول على مشروب صحي وغني في رمضان.
عصير قمر الدين في رمضان..مشمش برتقالي صافي
عصير قمر الدين في رمضان..مشمش برتقالي صافي
منوعات
آخر تحديث منذ8 دقائق.
1:01
قمر الدين أم عصير المشمش المحلى والمجفف، من المشروبات السورية المشهورة خلال شهر رمضان.
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قمر الدين أم عصير المشمش المحلى والمجفف، من المشروبات السورية المشهورة خلال شهر رمضان.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.