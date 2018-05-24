عصير قمر الدين في رمضان..مشمش برتقالي صافي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قمر الدين أم عصير المشمش المحلى والمجفف، من المشروبات السورية المشهورة خلال شهر رمضان.

ويمكن الحصول على قمر الدين حسب الطريقة التقليدية القديمة بعصر ثمار المشمش وإضافة السكر ثم غليها على النار، وبعدها تُصب على ألواح خشبية مدهونة بزيت الزيتون وتعرض للشمس حتى تجف تماماً، ثم تقطع وتغلف على شكل طبقات.

ويمكن نقع قطع قمر الدين بالماء للحصول على مشروب صحي وغني في رمضان.

