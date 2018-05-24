"سيدني المشرقة".. عرض ضوئي قد يصبح الأروع في العالم

"سيدني المشرقة".. هل يصبح أروع عرض ضوئي؟

سياحة وسفر
آخر تحديث منذ 3 ساعات و9 دقائق.
أسترالياسيدنيمهرجانات
1:41

ستقوم سيدني بما قد يكون أكبر عرض للأضواء في العالم ابتداءً من 25 مايو حتى 6 يونيو

أسترالياسيدنيمهرجانات