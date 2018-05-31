مهرجان سنوي في أذربيجان للاحتفاء بـ"ورق العنب"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كلنا نعرف أن ورق العنب واحد من أكثر الأطباق شهرة في المطبخ الشامي، فلا تكاد أي مائدة تخلو من وجوده. ولكن هل كنت تعلم أيضا أن ورق العنب طبق رئيسي في أذربيجان؟ حتى أن وزارة السياحة تقيم مهرجانا سنويا لعرض أكثر من 300 نوع من "الدولما".