مشروب التمر الهندي في رمضان..من أقدم الحضارات إلى مائدتنا

التمر الهندي..من أقدم الحضارات لمائدة رمضان

سياحة وسفر
آخر تحديث الخميس, 31 مايو/أيار 2018; 03:23 (GMT +0400).
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اُستُخدم التمر الهندي في العديد من الحضارات القديمة في مجالي الطب والطهي ويحارب العطش، ويُستخدم كملين، ومضاد للحموضة، وخافض للحرارة

التمر الهندي أو العرديب أو الحومر هو نوع نباتي من الفصيلة البقولية، وتنمو شجرة التمر الهندي في الأماكن الاستوائية والمناطق المدارية في جنوب آسيا وأفريقيا.
يُحضر التمر الهندي بعد تفريغه من البذور بنقعه في الماء المغلي مع إضافة بضع من أوراق الكركديه وبذور الشمر ثم يُصفى ويضاف إليه قليل من السكر
 

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