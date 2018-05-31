التمر الهندي أو العرديب أو الحومر هو نوع نباتي من الفصيلة البقولية، وتنمو شجرة التمر الهندي في الأماكن الاستوائية والمناطق المدارية في جنوب آسيا وأفريقيا.
يُحضر التمر الهندي بعد تفريغه من البذور بنقعه في الماء المغلي مع إضافة بضع من أوراق الكركديه وبذور الشمر ثم يُصفى ويضاف إليه قليل من السكر
مشروب التمر الهندي في رمضان..من أقدم الحضارات إلى مائدتنا
التمر الهندي..من أقدم الحضارات لمائدة رمضان
سياحة وسفر
آخر تحديث الخميس, 31 مايو/أيار 2018; 03:23 (GMT +0400).
1:02
اُستُخدم التمر الهندي في العديد من الحضارات القديمة في مجالي الطب والطهي ويحارب العطش، ويُستخدم كملين، ومضاد للحموضة، وخافض للحرارة
التمر الهندي أو العرديب أو الحومر هو نوع نباتي من الفصيلة البقولية، وتنمو شجرة التمر الهندي في الأماكن الاستوائية والمناطق المدارية في جنوب آسيا وأفريقيا.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.