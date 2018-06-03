اكتشف 10 من أجمل وظائف الطلاء للطائرات في العالم

اكتشف 10 من أجمل وظائف طلاء الطائرات بالعالم

سياحة وسفر
آخر تحديث منذ36 دقيقة.
طائراتشركات طيرانقطاع الطيران
1:31

تعرف إلى أجمل الطائرات بألوان طلائها في العالم.

(CNN) -- يتجه عالم الطيران صوب المزيد من التسلية والفنون، إذ لم تعد الطائرات في عصرنا الحديث عبارة عن أنبوب من الألمنيوم يحمل علامة تجارية معينة، بل أصبحت أكثر إبداعاً من خلال ألوان الطلاء النابضة بالحياة التي تزينها.

طائراتشركات طيرانقطاع الطيران