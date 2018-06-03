(CNN) -- يتجه عالم الطيران صوب المزيد من التسلية والفنون، إذ لم تعد الطائرات في عصرنا الحديث عبارة عن أنبوب من الألمنيوم يحمل علامة تجارية معينة، بل أصبحت أكثر إبداعاً من خلال ألوان الطلاء النابضة بالحياة التي تزينها.
اكتشف 10 من أجمل وظائف الطلاء للطائرات في العالم
اكتشف 10 من أجمل وظائف طلاء الطائرات بالعالم
سياحة وسفر
آخر تحديث منذ36 دقيقة.
1:31
تعرف إلى أجمل الطائرات بألوان طلائها في العالم.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.