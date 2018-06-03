اكتشف 10 من أجمل وظائف الطلاء للطائرات في العالم

(CNN) -- يتجه عالم الطيران صوب المزيد من التسلية والفنون، إذ لم تعد الطائرات في عصرنا الحديث عبارة عن أنبوب من الألمنيوم يحمل علامة تجارية معينة، بل أصبحت أكثر إبداعاً من خلال ألوان الطلاء النابضة بالحياة التي تزينها.