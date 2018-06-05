دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قد تكون سألت نفسك ذات يوم: أي فصل هو الأفضل لزيارة أذربيجان؟ ورغم أن غالبية السياح يذهبون إليها في فصل الصيف بسبب جمال الأجواء، ولكن كل فصل يتميز بنوع مختلف من النشاطات التي يمكن القيام بها.
أي فصل يعد الأفضل لزيارة أذربيجان؟ إليك الإجابة
أي فصل يعد الأفضل لزيارة أذربيجان؟
سياحة وسفر
آخر تحديث منذ31 دقيقة.
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إليك ما يتميز به كل فصل من فصول السنة في "أرض النار."
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