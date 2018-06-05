أي فصل يعد الأفضل لزيارة أذربيجان؟ إليك الإجابة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قد تكون سألت نفسك ذات يوم: أي فصل هو الأفضل لزيارة أذربيجان؟ ورغم أن غالبية السياح يذهبون إليها في فصل الصيف بسبب جمال الأجواء، ولكن كل فصل يتميز بنوع مختلف من النشاطات التي يمكن القيام بها.