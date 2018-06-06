هكذا يُطيّب المسجد الحرام والكعبة على مدار الساعة برمضان

هكذا يُطيّب المسجد الحرام طوال اليوم برمضان

سياحة وسفر
آخر تحديث منذ5 دقائق.
مكةرمضانمن قلب الشرق الأوسط
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شاهد.. حملة كبيرة لتطييب وتبخير المسجد الحرام في شهر رمضان.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- دشنت “الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي” حملة لتطييب وتبخير المسجد الحرام، تتضمن استخدام أكثر من 60 كيلوغراماً من البخور الفاخر شهرياً، بالإضافة إلى تطييب الحجر الأسود باستخدام أكثر من 5 كيلوغرامات من دهن العود الفاخر، خمس مرات يومياً.

مكةرمضانمن قلب الشرق الأوسط