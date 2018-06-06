دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- دشنت “الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي” حملة لتطييب وتبخير المسجد الحرام، تتضمن استخدام أكثر من 60 كيلوغراماً من البخور الفاخر شهرياً، بالإضافة إلى تطييب الحجر الأسود باستخدام أكثر من 5 كيلوغرامات من دهن العود الفاخر، خمس مرات يومياً.
هكذا يُطيّب المسجد الحرام والكعبة على مدار الساعة برمضان
هكذا يُطيّب المسجد الحرام طوال اليوم برمضان
سياحة وسفر
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شاهد.. حملة كبيرة لتطييب وتبخير المسجد الحرام في شهر رمضان.
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