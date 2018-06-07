مليون مصحف بـ65 لغة بينها "برايل" في الحرم المكي

مليون مصحف بـ65 لغة في الحرم المكي

سياحة وسفر
آخر تحديث منذ ساعتين و42 دقيقة.
الحرم المكيمكةمن قلب الشرق الأوسط
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أكثر من مليون مصحف وُزعت في دواليب المسجد الحرام بمكة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وفرت “الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي” أكثر من مليون مصحف لللمصلين في المسجد الحرام. المصاحف الموزعة تتضمن 65 لغة مختلفة، من بينها  300 نسخة بلغة “برايل” للمكفوفين، وُضعت في دواليب مخصصة لها.

الحرم المكيمكةمن قلب الشرق الأوسط