مليون مصحف بـ65 لغة بينها "برايل" في الحرم المكي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وفرت “الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي” أكثر من مليون مصحف لللمصلين في المسجد الحرام. المصاحف الموزعة تتضمن 65 لغة مختلفة، من بينها 300 نسخة بلغة “برايل” للمكفوفين، وُضعت في دواليب مخصصة لها.