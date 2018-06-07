دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وفرت “الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي” أكثر من مليون مصحف لللمصلين في المسجد الحرام. المصاحف الموزعة تتضمن 65 لغة مختلفة، من بينها 300 نسخة بلغة “برايل” للمكفوفين، وُضعت في دواليب مخصصة لها.
مليون مصحف بـ65 لغة بينها "برايل" في الحرم المكي
مليون مصحف بـ65 لغة في الحرم المكي
سياحة وسفر
آخر تحديث منذ ساعتين و42 دقيقة.
0:48
أكثر من مليون مصحف وُزعت في دواليب المسجد الحرام بمكة.
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.