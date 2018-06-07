عبارة "شفا وخمير يا عرقسوس" عن أي مشروب رمضاني تتحدث؟

"شفا وخمير يا عرقسوس".. ما المشروب الرمضاني؟

سياحة وسفر
آخر تحديث منذ ساعة و13 دقيقة.
رمضانمن قلب الشرق الأوسط
1:11

تعرف إلى مشروب "عرق السوس" الرمضاني.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- من فوائده المساعدة على التئام قرحة المعدة ومكافحة الفيروسات، ويزين موائدنا في رمضان، تعرف إلى هذه الحقائق والمعلومات عن مشروب "عرق السوس" الرمضاني.

رمضانمن قلب الشرق الأوسط