عبارة "شفا وخمير يا عرقسوس" عن أي مشروب رمضاني تتحدث؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- من فوائده المساعدة على التئام قرحة المعدة ومكافحة الفيروسات، ويزين موائدنا في رمضان، تعرف إلى هذه الحقائق والمعلومات عن مشروب "عرق السوس" الرمضاني.