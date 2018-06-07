دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- من فوائده المساعدة على التئام قرحة المعدة ومكافحة الفيروسات، ويزين موائدنا في رمضان، تعرف إلى هذه الحقائق والمعلومات عن مشروب "عرق السوس" الرمضاني.
عبارة "شفا وخمير يا عرقسوس" عن أي مشروب رمضاني تتحدث؟
"شفا وخمير يا عرقسوس".. ما المشروب الرمضاني؟
سياحة وسفر
آخر تحديث منذ ساعة و13 دقيقة.
1:11
تعرف إلى مشروب "عرق السوس" الرمضاني.
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