اكتشف جانباً لجزيرة برمودا لم تره من قبل

(CNN) -- تعالوا في جولة عبر أفضل الشواطئ، والكهوف، والمواقع التاريخية في برمودا. واكتشفوا الجمال المذهل المخفي في البلاد. وتشتهر برمودا بالعديد من الأمور، منها الشواطئ المليئة بالرمل الوردي اللون، والمياه الفيروزية، والمناخ شبه الاستوائي. إذا كنتم تبحثون عن وجهة صيفية، فلا يوجد مكان أفضل من جزيرة برمودا.