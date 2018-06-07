(CNN) -- تعالوا في جولة عبر أفضل الشواطئ، والكهوف، والمواقع التاريخية في برمودا. واكتشفوا الجمال المذهل المخفي في البلاد. وتشتهر برمودا بالعديد من الأمور، منها الشواطئ المليئة بالرمل الوردي اللون، والمياه الفيروزية، والمناخ شبه الاستوائي. إذا كنتم تبحثون عن وجهة صيفية، فلا يوجد مكان أفضل من جزيرة برمودا.
اكتشف جانباً لجزيرة برمودا لم تره من قبل
اكتشف جانباً لجزيرة برمودا لم تره من قبل
سياحة وسفر
آخر تحديث منذ52 دقيقة.
2:27
جولة في أجمل الأماكن في جزيرة برمودا.
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